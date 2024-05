Stand: 16.05.2024 09:30 Uhr Reakschonen op Politiker-Anslag

Politikerlüüd op’e ganze Welt sünd verbaast na den Anslag op den Regerensböversten vun’e Slowakei Robert Fico. Bunnskanzler Olaf Scholz sä, de Saak weer nich uttohollen un US-Präsident Joe Biden snack vun en schreckliche Gewaltsaak. De Regerensböverste vun’e Slowakei is anschaten worrn, na’t Krankenhuus henkamen un dor denn nootopereert worrn un is nu wedder bi Verstand. Wat dat heet, schall dat een 71 Johr ole Keerl ween hebben, de schaten hett un de en polietsch Motiv harr. So seggt dat tominnst de Binnenminister vun’e Slowakei.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch