Stand: 16.05.2024 09:30 Uhr Hamborg kriggt Quantencomputers

Quantencomputers – düsse Reekners köönt en groten Barg Daten veel wat gauer verarbeiden as normale Computers dat köönt. Un de Hamborger Senaat gifft düssen Weg nu Stütt. Denn de Senaat stellt in’e tokamen Johren rund 34 Millionen Euro praat. Dat Geld is vör allen Dingen dorför dacht, üm Fachlüüd uttobillen. De eerste Quantencomputer, de för de Industrie wat döggt, de schall Enn vun’n Maimaand bi de Firma NXP an’e Beiersdörpstraat in Eimsbüddel vörstellt warrn. Dor warrt denn ok Bunnskanzler Olaf Scholz mit bi ween.

