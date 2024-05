Stand: 16.05.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag vundaag föhlt sik mit sössuntwintig Graad ok wedder veel wat na Sommer an. Opstunns sünd dat achtteihn Graad in Dulsbarg. Bavento schient uns de Sünn vundaag veel wat op’n Kopp. Namiddags sünd denn ok ’n poor mehr Wulken mit bi, de denn later ok mehr warrn doot. Liekers aver blifft dat dröög. Man de Wind is twüschendör düchtig wat an’t Pusten. Un morgen warrt dat alltohoop mit fiefuntwintig Graad ok noch mal en feinen Dag, liekers de Sünn denn villicht nich ganz so veel schienen mag as vundaag.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.05.2024 | 09:30 Uhr

