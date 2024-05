Stand: 15.05.2024 09:30 Uhr Elvtower – Antwoorten op Fragen

Woans geiht dat hier bi uns in Hamborg wieder mit den Elvtower? Op düsse Fraag geev dat güstern in’n Huushooltsutschuss vun’e Börgerschop Antwoorden. Hamborg hett för den Rohbo dat Recht anmellt, dat Grundstück trüchköpen to könen. Dorför hett de Stadt nu negen Maand lang Tiet. Stadtentwickelnssenatersch Karen Pein sä, dat düsse Schritt nödig ween is, wiel dat de Stadt bi dat Verkoopsverfohren, wat totiets lopen deit, nich mitsnacken dröff. Un blots so op düssen Weg kann Hamborg denn unpassliche Investoren verhinnern.

