Stand: 15.05.2024 09:30 Uhr Krankanhuus-Refoorm steiht an

Nich blots op’e Füerwehr mutt een sik verlaten könen. Ne, dat schall ok för de Krankhüüs gellen. Un deswegen will dat Bunnskabinett vundaag de Krankenhuus-Refoorm op’n Weg bringen. Vör allen Dingen schüllt tokamen Tiet vele Krankenhüüs nich mehr allens anbeden, denn se schüllt sik op spezjelle Saken fastleggen. So schall denn, wat dat Finanzjelle angeiht, nich mehr so veel Druck op jüm lasten. Man Krankenhüüs, Dokterverbänn un Krankenkassen sünd Bang, dat de Lüüd so denn nu länger töven un dat de Versekerten mehr betahlen mööt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch