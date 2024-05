Stand: 14.05.2024 09:30 Uhr Orcas versenkt Seiljacht

Vör de Küst vun Marokko an de Straat vun Gibraltar hefft Orcas al wedder en Seiljacht op Grund sett. Spaansche Medien mellt, de Fahrenslüüd harrn eerst blots hüürt, dat dumpig wat an'n Rump sleit. Achterher weer man Water in de Föffteihn-Meter-Jacht rinlopen. De Schippslüüd müssen en Nootroop afgeven. En Tanker harr denn hulpen un de Lüüd vun't Schipp rett – later weer dat ünnergahn. Vun 2020 af an is dat al dat sövte Mal, dat so wat vörkamen is.

