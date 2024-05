Stand: 11.05.2024 09:30 Uhr Demonstratschoon vun Muslim Interaktiv

Keen Kalifat verlangen, Israel sien Recht op Existenz nich afstrieden - dat sünd blots poor Oplagen, de Muslim Interaktiv vundag inhollen mutt. De Grupp will hüüt in St. Georg op de Straat gahn. Man se warrt as extremistisch inschätzt. Dorüm hett ok Bunnsbinnenministersch Nancy Faser wat dorto seggt. Se finnt de Oplagen vun de Hamborger Behörden goot. De Binnenministersch sä, dordörch weer't mööglich, entslaten intogriepen.

