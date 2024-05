Stand: 11.05.2024 09:30 Uhr Polorlichten över Hamborg

Vunnacht hett de Heven ok över Hamborg lücht. Grund för de besünnern Polorlichten is en Extremwedder in'n Weltruum. Dor is en dullen Sünnenstorm togang. Dat is de dullste siet 2003. Dat vermellt dat Zentrum för Weltruum-Wedder-Prognosen in de USA. Wat dat utsüht, höllt de Storm ok noch dat hele Wekenenn över an. Dat sorgt nicht blots för indrucksvulle Polorlichten, dat kunn ok passeren, dat Saken as to't Bispeel GPS un Stroomnetten nich mehr ganz rund lopen doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch