Stand: 10.05.2024 09:30 Uhr Protesten gegen Israel bi’n ESC

Een Dag noch – morgen – dor geiht dat denn in Malmö in Sweden mit dat Finaal vun’n ESC, den Eurovision Song Contest, los. Un güstern bi dat twete Halffinaal hett dat dull wat grummelt hatt in’e Stadt. So as de Polizei dat seggt, sünd in’e Binnenstadt vun Malmö bet to twölfdusend Lüüd op’e Straat gahn. Se güngen gegen den Bidrag vun Israel gegenan. Achtergrund is dat Vörgahn vun Israel in’n Gazastriepen. Bi den Musikwettstriet is de Sängersch Eden Golan ut Israel aver liekers wählt worrn un maakt nu bi’t Finaal mit.

