Stand: 10.05.2024 09:30 Uhr Attack bi en Vörlesen an’e Uni

"Ik veruurdeel den afscheulichen Angreep" – dat sä Hamborgs Twete Börgermeistersch Katharina Fegebank över en woll antisemitische Attack an’e Uni Hamborg. Denn dor is bi en Vörlesen över Antisemitismus Middewekenavend en sössunföfftig Johr ole Fro, de de Veranstalten mit op’e Been stellt harr, slaan worrn un bi to Schaden kamen. Se kööm achteran na’t Krankenhuus hen. Fegebank sä, Gewalt dröff nie nich en Middel bi en Ut’nannersetten ween.

