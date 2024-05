Stand: 07.05.2024 09:30 Uhr Islamisten wüllt in Hamborg wedder op de Straat gahn

Na de letzte Demonstratschoon vun düsse Oort in Hamborg is in ganz Düütschland doröver snackt worrn, wat Demokratie utholen mutt. Nu wüllt Islamisten wedder dörch de Stadt trecken. För Sünnavend hett „Muslim Interaktiv“ en ne’e Demonstratschoon anmellt, de wedder in St. Georg vör sik gahn schall. De Versammelnsbehöörd vun de Polizei kickt opstünns na, wat de Demonstratschoon utricht warrn dörv, oder nich. Wat dorbi rutsuern deit, steiht noch nich fast. Verleden Mal harrn Deelnehmers en Kalifat verlangt, en islaamschen sonöömten Gottsstaat.

