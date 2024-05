Stand: 07.05.2024 09:30 Uhr Rugen Toon in’n Wahlkamp

Ok Hamborgs Politikerlüüd warrt in den Wahlkamp deels groff angahn. Se klaagt in sozjale Medien doröver, dat op jüm schimpt un jümehr Wahlplakaten tweimaakt warrt. An’n Freedag weer in Sassen de SPD-Kandidaat för de Europawahl, Matthias Ecke, attackeert worrn un swoor an’t Lief to schaden kamen, as he jüst Wahlplakaten ophangen dee. Vunmiddag warrt de Wahlomat freeschalt.

