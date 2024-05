Stand: 06.05.2024 09:30 Uhr Wat doon gegen Drogensmuggel?

Dat is nu al so, dat in’n Hamborger Haven ganze Tunnen vun Kokain affungen warrt. Un dat kunn noch mehr warrn. Dorüm wüllt se in en internatschonale Kunferenz doröver snacken, wat een gegen dat Smuggeln vun Drogen doon kann. Morgen geiht dat dormit in Hamborg in’n Kaispieker B los. Dor warrt Lüüd ut söss europä’sche Länner mit dorbi ween.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.05.2024 | 09:30 Uhr

