Stand: 06.05.2024 09:30 Uhr Maleschen an'n Flooghaven

An'n Flooghaven Hamborg hebbt se jümmer noch Maleschen mit de Loopbänner för de Packelaasch. Flooggäst süllt dorüm ok vundaag minnst twee Stünnen ehrdat de Fleger afheven deit dor ween. De Technikers versöökt al siet güstern, de Saak wedder in de Reeg to bringen. Flooggäst de ankaamt, dröppt dat Ganze nich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.05.2024 | 09:30 Uhr

