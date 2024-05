Stand: 06.05.2024 09:30 Uhr Füer an't Schullerblatt

In't Schanzenviddel is vunmorgen en 79 Johr ole Fru in ehr Wahnung an't Schullerblatt sturven. Dat hett dor brennt. Folgens der Füerwehr weer de Wahnung bannig dull vullstellt un vull vun Müll. Söss Hüerslüüd vun dat verstöckig Mehrfamilienhuus hebbt se twüschentiets in en HVV-Bus ünnerbröcht. Mehr as 40 Füerwehrlüüd weern in'n Insatz.

