Stand: 04.05.2024 09:30 Uhr Football

Keen Opstiegsfier bi'n FC St. Pauli, man Höpen op den Opstieg bi'n HSV. So süht dat na dat Stadtduell in de twete Football-Bunnsliga ut. De HSV hett dat Heimspeel mit 1 : 0 wunnen. Robert Glatzel hett dor denn Ball rinmaakt. Dormit is för den Hamborger Spoortvereen tominnst in de Theorie en Opstieg mööglich. Man in de tokamen Week kann de FC St. Pauli dat na de erste Liga hen schaffen.

