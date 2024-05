Stand: 04.05.2024 09:30 Uhr Demonstratschoon för Demokratie

Dor weern masse Lüüd in Brass, as vör een Week Islamisten dörch de Binnenstadt in Hamborg trocken sünd. Vundaag warrt dorop antert. En Bündnis vun Parteien un Vereenen will gegen Islamismus un för Freeheit un Demokratie op de Straat gahn. Un twoors an den sülvigen Oort an'n Steendamm. Se reekt dor mit bummelig eendusend Lüüd.

