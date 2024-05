Stand: 04.05.2024 09:30 Uhr Na Cyberangreep vun Russland

Siet güstern steiht fast: Russland hett sik vör knapp annerthalv Johr in de Systemen vun de SPD hackt. Nu wohrschaut dat Bunnsamt, dat is en Angreep op uns Demokratie.Man Präsidentsche Claudia Plattner sä in de Tagesthemen, Düütschland weer nich ganz ahn Schuul utlevert. Nu mööt de Systemen op den ne'esten Stand un de IT op Steed bröcht warrn.

