Stand: 04.05.2024 09:30 Uhr HSV Hamborg bangt üm Lizenz

De Handballers vun'n HSV Hamborg mööt opstunns nich blots spoortlich op't Feld kämpen. Se ringt ok üm de Lizenz för de Bunnsliga in de tokamen Saison. De Handball-Bunnsliga hett den HSV Hamborg de Lizenz verseggt, wieldat de Kass nich stimmen deit. De Liga meent, de Club hett dat Lock, wat dor binnen is nich stoppt. De HSV Hamborg hett dor Inspruch gegen inleggt.

