Stand: 04.05.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Ganz so warm as de verleden Daag is dat leider nich mehr. Man op bet to 20 Graad schafft de Temperaturen dat liekers noch. Un blangen masse Wulken kickt denn ok de Sünn rut. Eerst to’n Avend hen, kann ok mal wat Natts vun baven kamen.

Morgen is denn en goden Dag, sik üm den Huusholt to kümmern. Dor pladdert dat jümmer wedder mal bi blots noch bet to 17 Graad.

