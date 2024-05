Stand: 03.05.2024 09:30 Uhr Wählernarichten warrt verschickt

Vun hüüt af an finnt Hamborgs Lüüd de Wählernarichten för de Bezirks- un Europawahl in jümehren Breefkasten. Un düsse Wahl is an’n 9. Juni düt Johr. Bummelig 1 Million 430 Dusend DIN A4 Ümslääg warrt bet hen na‘n 18. Mai mit de Post verschickt. Dat sünd alltohoop 220 Tünnen Papeer. Mit dorbi liggen doot ok all de Informatschonen, de een för de Breefwahl bruken deit.

