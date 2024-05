Stand: 02.05.2024 09:30 Uhr Mordperzess in Itzehoe

De Mordperzess to'n Angreep in en Regionaltog in Brokstedt is bald to End. Vundaag schall dat vör't Landgericht Itzehoe de Plädoyers vun de Staatsafkaatschop un vun de Gegensiet geven. Anklaagt is en veerundörtig Johr olen Mann. He schall in'n Januar 2025 in en Tog vun Kiel na Hamborg op Fohrgäst instoken hebben. Twee Minschen sünd ümkamen. De Staatsafkaatschop höllt den Anklagten för vull schulddüchtig. Sien Afkaat wiest dorop, dat he psychisch krank weer.

