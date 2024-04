Stand: 30.04.2024 09:30 Uhr Anti-Drogen-Kampagne in'n Haven

De Polizei will gegen den Drogensmuggel in'n Hamborger Haven mit en ne'e Kampagne gegenangahn, un se richt sik an Lüüd, de dor in'n Haven arbeiden doot. De kriegt männichmal för jem ehr Insider-Weten veel Geld vun Drogenbanden anbaden. De Polizei wohrschaut dorvör, op sowat intogahn. Later warrt de Lüüd un de ehr Familien nämmich geern mal bedroht. Ok en Internet-Portal warrt nu freeschalt', wo een dat anonym mellen kann, wenn Drogenbanden versöökt, Havenlüüd antowarven.

