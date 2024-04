Stand: 30.04.2024 09:30 Uhr Polizei is kloor för Mai-Demos

De Hamborger Polizei maakt sik praat för de Mai-Demonstratschonen, un veer dorvun behullt se besünners in't Oog. De eerste is hüüt Avend vunaf Klock halvig acht vör de Rode Flora in't Schanzenviertel, mit sowat bi 500 Lüüd. De wüllt op Gewalt gegen Froons opmerksom maken. De Polizei rekent mit bet to 200 Personen ut dat links-extremistische Spektrum. Överto stellt sik de Polizei för hüüt Avend ok op spontane Versammlungen in.

