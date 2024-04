Stand: 30.04.2024 09:30 Uhr Dunen Mann in't Water fullen

Reddungs-Insatz för Polizei un Füerwehr an'n Jungfernstieg: Dor is in de Nacht en besapenen jungen Mann vun'n Alsteranlegger ut in de Binnenalster rinfullen. Tügen kunnen em ut dat Water ruttrecken, ehrdat de Reddungslüüd dor weern. De Mann weer beten wat ünnerköhlt un keem na't Krankenhuus hen.

