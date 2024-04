Stand: 29.04.2024 09:30 Uhr Streik bi Telekom

12 Perzent mehr Lohn, minnstens aver 400 Euro in’n Maand: Dat will de Warkschop ver.di in de Tarifverhanneln mit de Telekom hebben. Un wiel dat ut Sicht vun ver.di nich recht vörangeiht, roopt se de Beschäftigten wedder to’n Warnstreik op. Ok hier in Hamborg: In de Binnenstadt wüllt hüüt Vörmiddag rund 1.000 Beschäftige vun de Telekom ut ganz Noorddüütschland op de Straat gahn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch