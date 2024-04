Stand: 27.04.2024 09:30 Uhr Na Unfall an’n Hauptbahnhoff

Na den Unfall an'n Hauptbahnhoff güstern löppt de S-Bahnverkehr jümmer noch nich rund. Keen vun de S-Bahnen kann na den Hauptbahnhoff rinfohren. All fohrt se ut jemehr Richtens bet een Statschoon vör den Hauptbahnhoff. Wokeen na'n Flooghaven hen will, de mutt also an't Berliner Door instiegen. Güstern is en Botog op de Schien vun de S-Bahn in'n Hauptbahnhoff gegen en Brüch kracht. Wat dat heet, duert dat noch länger, bet se em vun dor wegtransporteert hebbt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch