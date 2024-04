Stand: 26.04.2024 09:30 Uhr Löppt dor bi dat BFW wat scheef?

Wat de Sekerheit angeiht, dor löppt woll sachts bannig wat scheef bi dat Berufsfortbildungswark an’e Billstraat, wo een kort ok BFW to seggen deit. Dor vertellt tominnst vörmalige Schölers un Utbillers vun, de nu exklusiv mit den NDR snackt hebbt. Dorna to uurdelen sünd bi dat BFW oorole Maschinen nich nakeken un pleegt worrn, so dat een dor op Leven un Dood to Schaden kamen kunn. Dat Amt för Arbeitsschuul tell ok en ganze Reeg Mängel op, de op’e Hand liggen doot. To’t Bispeel fehlen an Maschinen de Nootknööp för dat Utschalten. Dat BFW aver snackt dor op’e anner Siet bi de Saken, de de Behöörd optellen dee blots vun „Optimerenshenwiesen“, de för sik nahmen normaal weren.

