Stand: 26.04.2024 09:30 Uhr Bilanz na 100 Daag

Nipp un nau hunnert Daag is Hamborgs ne’e Schoolsenatersch Ksenija Bekeris nu in ehr Amt. Ehr Vörgänger Ties Rabe harr ja domals wegen sien Sundheit sien Hoot nahmen. De SPD-Politikersch will de Programmen utboen, de Kinner ünner de Arms griepen doot, dormit de later denn betere Schangsen hebbt. Öllern- un Schölervertreders verlangt aver kunkrete Strategien, dormit all glieke Schangsen hebbt. Bavento bekrittelt se, dat ümmer noch to veel Ünnerricht utfallen dee. De Schoolsenatersch is vundaag ok bi dat NDR Hamborg Journal to Besöök. Un dat kann een hüüt Avend in dat NDR Fernsehen af Klock halvig acht sehn.

