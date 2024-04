Stand: 26.04.2024 09:30 Uhr Waterliek oder doch blots falsche Alarm?

In’e Hamborger Binnenstadt geev dat güstern Avend en groten Insatz. Denn dor harr een Keerl anropen un seggt, dat he en Waterliek in dat Alsterfleet an’e Ludwig-Erhard-Straat sehn harr. Polizei, Füerwehr un Reddenslüüd hebbt dorophen denn dor in’e Eck annerthalf Stünnen söcht. Un dat blangen anner Saken mit mehre Bööd un Drohnen. Man bröcht hett dat allens nix. Unkloor is nu, wat dat Ganze an’t Enn denn villicht doch blots en Fehlalarm ween is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch