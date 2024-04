Stand: 26.04.2024 09:30 Uhr St. Pauli gegen Hansa Rostock

Hüüt Avend warrt dat bannig keddelig bi dat Football-Tweetliga-Speel FC St. Pauli gegen Hansa Rostock. An’t Millerndor gellt, so as ümmer wenn düsse beiden Teams op’nannerdrapen doot, scharpere Regeln, wat de Sekerheit angahn deit. De Afstand to de Hansa-Fans warrt denn grötter maakt. Vun’e Saak her geiht dat bi beide Mannschopen üm veel. Denn Rostock steiht in’e Tabell opstunns op den 16. Platz un mutt dor gegen den Afstieg gegenangahn. Un op’e anner Siet steiht St. Pauli op Platz twee un versöcht optostiegen. Hüüt Avend halvig söven geiht dat los un NDR 90,3 is, kloor, live mit dorbi.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch