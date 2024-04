Stand: 26.04.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Mit de Sünn duert dat vundaag noch’n beten wat. Opstunns regent dat veleroorts un dat geiht ok eerstmal so wieder. Un de Temperaturen hängt ok eerstmal noch so’n beten wat fast bi üm un bi fief Graad (Kl. 9:30). Later kriegt wie denn noch so üm un bi teihn bet twölf Graad. Aver to’n Namiddag un to’n Avend hen kickt denn noch so’n beten wat de Sünn dör. Un de kriegt wi denn ok dat Wekenenn över to sehn, wo wi denn Sünndag goors bet to eenuntwintig Graad kriegen doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch