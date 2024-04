Stand: 25.04.2024 09:30 Uhr Twee AfD-Politikers bavento op’n Kieker

Hebbt Russland un China op Politikers vun’e AfD op inwarkt? Dor sett sik vundaag nu de Bunnsdag mit ut’nanner. Nadem en Mitarbeider vun’e AfD fastnahmen worrn is, wiel dat he womööglich för China snüffelt hett, fangt se nu vöraf an ok bi Maximilian Krah to kieken. De böverste AfD-Politiker för de Europawahl schall womööglich Geld ut China un Russland kregen hebben. Bavento hebbt se denn ok noch Petr Bystron vun’e AfD op’n Kieker. Bi beide geiht dat nu eerstmal üm de Fraag, wat düsse anfängliche Verdacht villicht wohrhaftig stimmen kunn.

