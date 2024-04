Stand: 25.04.2024 09:30 Uhr Politikers snackt över Sundheit un Antisemitismus

Krüüzfohrtscheep bi uns in’e Stadt, de ne ganze Reeg wat an Sott in’e Luft pusten doot: In’e Börgerschop güng dat güstern ok üm de Sundheit vun’e Lüüd in Hamborg. De Linke verlangt, dat dor Sluss mit is mit düssen ganzen Dreck in’e Luft in’n Haven un will, dat dor scharpere Vörgaven gellen doot för de Krüüzfohrtscheep. Bavento güng dat in’e Börgerschop ok üm Antisemitismus. Denn wiel de tonehmen deit, hett sik de CDU för en Israel-Lehrstohl an’e Uni för utsnackt. Dor schall nu de Wetenschopsutschuss över beraden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch