Füer in Lohbrüch

De Hamborger Füerwehr is opstunns an’e Lohbrügger Landstraat to Gang. Dor hett en Mehrfamiljenhuus brennt. Anfungen hett dat Füer in en Affallcontainer för Papeer in’n Achterhoff. All Lüüd, de dor wahnen doot, sünd in Sekerheit bröcht worrn. Welk vun jüm müssen aver mit en Rookgasvergiften na’t Krankenhuus hen. Nu löscht de Füerwehrlüüd noch de letzten Glootnester. Un en Statiker kickt na, wat een in dat Huus noch wahnen kann oder nich.

