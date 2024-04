Stand: 22.04.2024 09:30 Uhr Düt Johr mehr Kinner in’e 5. Klass

Meist all Schölerinnen un Schölers, de na de 5. Klass henkamen doot, de köönt in Hamborg ok dorhen kamen, wo se dat ok geern wullen. Alltohoop sünd dat 95 Perzent, wo dat mit jümehren Wunsch klappen deit. So seggt dat tominnst de Schoolbehöörd. Tellt een de Schölers tohoop, sünd dat üm un bi 16.500 Kinner, de denn af Sommer in’e 5. Klass sünd. Dat sünd 500 mehr as noch verleden Johr: En ne’e Rekoord. Bavenan stünn bi de Stadtdeelscholen de Heinrich-Hertz-School in Winterhuud, wo de Schölers geern hen wullen. Un bi de Gymnasien is dat dat Gymnasium Rahlsteed ween.

