Stand: 19.04.2024 09:30 Uhr

Hüüt Nacht geev dat merrn in Hamborg en Verfolgensjagd: In Billsteed wullen dree Lüüd een annern Keerl sien Armbandklock klauen. Dorbi hebbt se denn ok en Elektroschocker bi bruukt, wo de Keerl bi to Schaden kamen is. Achteran sünd de dree Däders mit en Sprinter in Richt na St. Pauli utneiht. Över rode Ampeln henweg un deels in'n Gegenverkehr rin. De Schandarms weern jüm mit 14 Peterwagens un mehre zivile Autos achteran. An'n Winklers Platz hebbt de dree Däders denn dat Auto stahnlaten - twee vun jüm hebbt se faatkregen, den Drütten söökt se noch.

