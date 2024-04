Stand: 18.04.2024 09:30 Uhr Woans geiht dat wieder mit den Elvtower?

Dorto gifft dat ümmer wedder ne’e Ideen. Güstern slöög dat Hamborger Immobilienünnernehmen Becken vör, en Investoren-Club, wo denn ok de Stadt mit tohören deit, op’e Been to stellen. Hamborg is aver wiederhen ganz un gor dorgegen, bi den Elvtower vun’t Geld her Stütt to geven. En Vertredersmann vun’e „Hamborg Commercial Bank“ bekrittelt, dat de Eck, dor wo de Elvtower stahn deit, vun allens to wiet weg weer. De Bank glöövt nich mehr an dat Projekt un hett ehren Mietverdrag för den Elvtower oplööst.

