Stand: 17.04.2024 09:30 Uhr Hamborg un de Olympschen Spelen

De Olymp'schen Spelen in'n Sommer in Paris kaamt jümmer nöger. Wat dat utsüht warrt ut Hamborg woll mehr as 30 Sportlers an den Start gahn. De Hamborger Athleten wüllt Medaillen bi't Beachvolleyball, Hockey, Rodern un Seilen halen. De Stadt investeert Geld in Millionenhöögde, üm de Olympioniken Stütt to geven. Ünner annern warrt in Groot Flottbeek för 15 Millionen Euro de Bunnsstüttpunkt för Hockey utboot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch