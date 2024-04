Stand: 17.04.2024 09:30 Uhr Strafen gegen den Iran

De USA ornt ne'e Strafen gegen den Iran an. Grund dorför is de grote iransche Angreep op Israel an't verleden Wekenenn. Wat dat Witte Huus seggt, richt sik de ne'en Strafen sik gegen dat Raketen- un Drohnenprogramm. Ok de Revolutschoonsgarden un dat iraansche Ministerium för Verdeffernderen wöörn se in't Oog hebben. Man ok de Europä'sche Union will noch mehr Sankschonen gegen den Iran anornen. Dat sä de Butenbeopdragte Josep Borrell. Dorbi geiht dat dorüm, den Iran dat Boen vun Raketen sworer to maken.

