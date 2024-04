Stand: 17.04.2024 09:30 Uhr Streik bi Kitas

Üm un bi 900 Minschen arbeit in de Elvkinnerkitas as Köken- oder Reinigenskraft. Vundaag süllt se de Arbeit ndaalleggen. De Warkschop ver.di röppt to'n Warnstreik op. Dorbi geiht dat üm mehr Geld un üm twee Daag, sik to verhalen. Opgliek dor streikt warrt, kriegt de Kinner Eten, seggt de Geschäftsföhrersch vun de Elvkinner. Dat maakt se mit Huusweertschoplüüd oder Caterers.

