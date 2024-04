Stand: 17.04.2024 09:30 Uhr Striet in Linienbus

Striet ünner dree FC St. Pauli un HSV Fans: In en Linienbus in Schenefeld bi Hamborg hebbt se an'n Avend mit Peperspray spröht. Wat de Füerwehr seggt, kemen dorbi fief Minschen licht to Schaden, dat hett ok anner Fohrgäst drapen. Een vun de Däders kunnen de Polizei faststellen. De Linienbus 184 weer vun Schenefeld in Richt Elvgaustraat un Halstenbeek ünnerwegens.

