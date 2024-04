Stand: 17.04.2024 09:30 Uhr Champions League

Borussia Dortmund steiht in't Halvfinaal vun de Football-Champions-League. Der BVB hett Atletico Madrid mit en 4 to 2 slaan. Dormit hett he sien Nedderlaag ut dat Heimspeel wedder goot maakt. De Gegner in't Halvfinaal is Paris Saint Germain.

