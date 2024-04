Stand: 17.04.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Sünn un Wulken wesselt sik jümmer wedder af. To’n Nameddag kümmt villicht ok mal wat Natts vun baven un de Temperaturen schafft nich mehr as bet to ölven Graad.

Morgen süht dat ok nich so veel anners ut, tominnst schafft de Temperaturen aver bet to twölf Graad bi’n dullen Wind ut Süüdwest.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch