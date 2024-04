Stand: 16.04.2024 09:30 Uhr Wat doon bi en Katastrooph?

14 Liter Water je Week un en Barg Knackbroot: Dat schull elkeen för den Fall vun en Katastrooph tohuus hebben. Hamborg sett mehr dorop, dat de Lüüd sülvst vörsorgen doot. Vun dat Thema harr dat de Binnenutschuss. Un Kinner schullen al in’n Schoolünnerricht to weten kriegen, wat bi en Gefohr to doon is. Blangen Stormfloten sünd middewiel ok Pandemien, de Krieg in de Ukrain un Cyberattacken möögliche Gefohren.

