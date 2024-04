Stand: 16.04.2024 09:30 Uhr Woans geiht dat wieder twüschen Israel un Iran?

Wat warrt Israels Kriegskabinett op de grote Attack vun den Iran an’t Wekenenn antern? Nipp un nau steiht dat woll noch nich fast. Man Israels Regerensböverste Benjamin Netanyahu hett sik woll Malen för en Slag gegen den Iran geven laten. Dat vermellt tominnst israelsche Medien. As dat lett kunn dat Anlagen vun’t Militär in den Iran drapen. Man ok en Cyberattack weer mööglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch