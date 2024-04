Stand: 16.04.2024 09:30 Uhr Andy Grote to Attack vun’n Iran

Na de Attack vun den Iran op Israel see ok Hamborgs Binnensenater Andy Grote: Bi dat Islaamsche Zentrum Hamborg mit de Blaue Moschee an de Butenalster, dor mööt nu gau de Dören dichtmaakt warrn. För den Verfatensschuul is dat IZH en Butensteed vun dat iraansche Regime. Tostännig is man dat Bunnsbinnenministerium. Dat is noch dorbi, nipp un nau de Bewiesen antokieken, de bi de grote Razzia in’n Novembermaand sammelt worrn sünd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch