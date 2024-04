Stand: 16.04.2024 09:30 Uhr Besworen wegen Datenschuul

In Hamborg beklaagt sik mehr un mehr Lüüd vunwegen de Datenschuul. Dat kann een ut den ne’en Datenschuulbericht rutlesen. Verleden Johr hebbt sik de Lüüd üm un bi 2.500 mal besweert. Dat is goot en Föfftel mehr as in’t Johr tovör. Sünnerlich faken hebbt sik de Lüüd över Google un den Facebook-Konzern Meta beswoort. De Behöörd hett ok in goot 20 Fäll en Verfohren mit Straafgeld op’n Weg bröcht. Alltohoop güng dat dorbi üm 86.000 Euro.

