Stand: 16.04.2024 09:30 Uhr Malöör op den Dom

Op den Dom geev dat en Malöör mit en Achterbahn. Dree Lüüd weren güstern Avend in den Höllenblitz fungen. Kott na Klock teihn bleev de Achterbahn mitmal in söss Meter Höögde stahn. Twee Mannslüüd un een Fro seten jüst in dat Fohrgeschäft. Knapp een Stünn hebbt Hölpslüüd bruukt, üm jüm free to kriegen. Passeert is jüm nix.

