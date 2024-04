Stand: 15.04.2024 09:30 Uhr Wokeen kickt bi Cannabis de Arbeit vun’e Clubs na?

Siet twee Weken is Cannabis in Düütschland to’n Deel legaal. Af Julimaand dröövt denn welk Clubs hierför en Andrag stellen, dat se Cannabis anboen wüllt. Man ok hier bi uns in Hamborg is dat noch nich ganz rut, wokeen de Andrääg bearbeiden un de Arbeit vun’e Clubs nakieken deit. Bavento duert dat denn ok, bi de eersten Planten riep sünd. Deswegen rekent de Cannabis Social Club Hamborg eerst för dat tokamen Johr dormit, dat de legale Anbo den Swattmarkt in gröttere Oort un Wies aflösen deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch